Regio-Meisterschaften in der Leichtathletik Charlotte Lange sprintet zum Titel

Über 800 Meter bei den Männern siegte der OSC-Athlet Henry Krumm in einem taktisch klugen Rennen mit 2:05,46 Minuten vor seinem Vereinskameraden Tom Zwarg in 2:06,36. Fabio Faulhaber machte es seinen Trainingspartnern nach und gewann mit einer lang gezogenen Temposteigerung auf den letzten zwei Runden den Männertitel über 1500 Meter in neuer Bestzeit in 4:07,86. OSC-Trainerin Antje Hass war sehr angetan von ihren Schützlingen: „Ich hatte Schnappatmung beim Zuschauen.“ Wojciech Pastuszko von der LG Mönchengladbach setzte im 60-Meter-Vorlauf mit 7,23 Sekunden ein eindrucksvolles Zeichen auf dem Weg zur DM-Norm. Die geforderten 7,15 Sekunden für die Deutschen Hallen-Jugend-Meisterschaften rückten damit in greifbare Nähe. Im Finale steigerte er sich auf 7,22 Sekunden und sicherte sich den Titel des Regio-Vizemeisters vor dem Drittplatzierten Timo Schoog im neuen Trikot der LG Viersen (7,30).