Zweite Platz bei Regionsmeisterschaft in Wassenberg Charlotte Lange läuft die DM-Norm im 2000-Meter-Hindernislauf

Den U18-Regiotitel bei den Jungen verbuchte Finn-Lasse Schröder (TuS Jahn Hilfarth) über 2000 Meter Hindernis in 6:32,95 Minuten und verpasste dabei die DM-Pflichtzeit von 6:30,20 Minuten um 2,75 Sekunden. Bei den U18-Mädchen war keine Südwest-Vertreterin im 2000-Meter-Hindernisrennen. Hinter der hier klar siegenden Hochsauerländerin Lya Bourgund (7:10,23) schaffte Charlotte Lange vom OSC Waldniel den zweiten Platz in 7:27,09 Minuten. Wie die Siegerin erfüllte Charlotte Lange die DM-Norm. „Charlotte hat nach den 1500 Metern nun auch die Quali für die 2000 Meter Hindernis gleich um 13 Sekunden unterboten. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Mönchengladbach vom 5. bis 7. Juli wird sie dann auch über diese Strecke an den Start gehen“, sagt ihr Trainer Heinz Küsters, Vorsitzender beim OSC Waldniel.