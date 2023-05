Erfolgreiche Leichtathleten Auftakt nach Maß beim Sprint in den Frühling in Süchteln

Im Stabhochsprung erreichte die erst achtjährige Mia Ritte aus der hochsprungbegeisterten Ritte-Familie (SC Bayer Uerdingen) mit übersprungenen 1,70 Metern eine neue persönliche Bestleistung. Der 82-jährige Reiner Görtz vom ASV Süchteln übersprang ebenfalls die 1,70 Meter – und möchte zeitnah noch höher hinaus: „Ich will das am Samstag in Euskirchen schaffen. Bei meinem Sprung in Süchteln war noch viel Luft zur Latte“, sagt er.