Bergfest in Süchteln Erfolgsevent als Sprungbrett für die Deutschen Meisterschaften

Beim großen Bergfest waren in vielen Wettkämpfen mehr Kinder als andere Altersklassen vertreten. Die Bedingungen waren gut: Etliche Athleten bestätigten ihre Pflichtleistungen für die Deutschen Meisterschaften. So auch die Grevenbroicherin Emily Zorn, die noch die Qualifikation für die Deutschen U16-Meisterschaften über 100 Meter in 12,74 Sekunden als Zweitplatzierte im Sog ihrer Vereinskameradin Wanda Schmidt als Siegerin in 12,54 schaffte.