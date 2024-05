Großevent in der Region Das müssen Sie zur Leichtathletik-DM in Wassenberg wissen

Es ist Wassenbergs womöglich bislang größtes Sportereignis: Denn am Samstag sind dort die nationalen Spitzenläufer für die Deutsche Langstrecken-Meisterschaft versammelt – es ist das erste Leichtathletik-Event in dieser Größenordnung im Kreis Heinsberg. Möglich macht dies der moderne Sportpark an der Anton-Heuters-Straße in Wassenberg-Orsbeck. Zehn Millionen Euro investierte man in die Anlage – mit der Berücksichtigung für nationale Titelkämpfe hat sich dies ausgezahlt.