Straßenlaufmeisterschaften in Leverkusen Alexandra Schwartze holt ihren 14. DM-Titel

So erlebte die 60-Jährige den Lauf: „Es war eine gute Stimmung und ein schönes Frühlingswetter. Zum Glück fiel für mich wider Erwarten die Umstellung auf warm nicht schwer.“ Sie behauptete sich am Ende überlegen in der Bruttozeit (Startschuss bis Zieleinlauf) von 43:01 Minuten in einem Starterfeld von 17 Teilnehmerinnen. „Meine nächste Verfolgerin war weit hinter mir, ich brauchte mir keinen Stress machen.“ Zum Schluss begleiteten sie zwei jüngere W50-Läuferinnen: „Die haben mich zum Schlussspurt angespornt.“ Mit ihrer Zeit war sie aber nicht zufrieden: „Ich will noch eine 41er-Zeit über zehn Kilometer laufen.“ Schwartze steht erst am Anfang der Saison: „Ich sehe ihr optimistisch entgegen, dass ich verletzungsfrei bleibe und noch einige Titel dieses Jahr hole. Ich denke dabei auch an die Teilnahme bei den Deutschen Langstreckenmeisterschaften über 5000 Meter in Wassenberg am 4. Mai.“