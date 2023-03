Deutsche Meisterin im Halbmarathon Schwartze kommt mit einem Paukenschlag in neue Klasse

Dabei war ihre Vorbereitungsphase mit Rückschlägen verbunden. Corona und orthopädische Beschwerden führten zur Verunsicherung. „Ich habe mich gefragt. Welchen Leistungsstand habe ich, was kann ich durchhalten beim Tempo, und wie ist die Konkurrenz drauf?“ Zuletzt machte die Athletin bereits erfolgreich bei Deutschlands größter Winterlaufserie über zehn und 15 Kilometer mit. Vor einem Monat schwang sie sich sogar an die Spitze der Deutschen Bestenliste im Halbmarathon mit 1:34:21 Stunde in Köln-Porz. Am Montag vor dem Wettkampf in Freiburg kam dann aber der Rückschlag: Alexandra Schwartze wurde krank und wusste lange Zeit nicht, ob sie überhaupt antreten könne. Als es am Samstag vor den Deutschen Halbmarathonmeisterschaften besser wurde, entschied sie sich für eine Teilnahme – die Nervosität, ob ihr Gesundheitszustand für den angepeilten Titel reichen würde, blieb aber.