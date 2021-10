Rückblick auf eine lange Karriere : 1000. Lauf für Hans-Jakob Bendlage

Leichtathletik Beim Herbstwaldlauf „Rund um den Bismarckturm“ hat Hans-Jakob Bendlage ein bemerkenswertes Jubiläum erreicht – und auch noch gewonnen. Rückblick auf eine Karriere, die spät begann, aber viele Siege einbrachte.

In den 1980er-Jahren fing der damals 35-Jährige mit dem Laufsport an. An den Beginn erinnert er sich noch gerne: „Mein erster Lauf war der Citylauf in Kaldenkirchen, quasi in meinem Heimatort.“ Viele Läufe folgten in der Region sowie in der Eifel, Belgien, Holland, auf Nordseeinseln und einige in Italien und in der Schweiz. „Meine Frau war immer dabei. Sie war mein persönlicher Glücksbringer“, sagt Bendlage, Vater zweier Töchter. „Die Streckenlängen waren überwiegend von fünf Kilometern bis zur Halbmarathon-Distanz. Ich bin nie auf die Idee gekommen, einen Marathon zu laufen. Da fehlte mir auch die Zeit zum Training, weil ich beruflich als Lkw-Fahrer viel unterwegs war“, sagt er weiter. Besonders gerne nahm er immer an den Eifelläufen teil, wie der Lichterlauf in Steckenborn, Konzen, Mützenich und viele andere. Den Rur-Eifel-Cup hat er in seiner Altersklasse auch schon mehrmals gewonnen. Der schönste Lauf war für ihn im schweizerischen Davos, bei dem er mehrmals am Start stand. „Insbesondere der 31-Kilometer-Lauf vom Stadion aus mit heroischer Musik und mit aufsteigendem Helikopter morgens um sieben Uhr nach Filisur, das war Gänsehaut pur“, sagt Bendlage.