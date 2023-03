Leichtathletik-WM im polnischen Torun Weltenbummler Görtz und Neuling Wefers-Fritz reisen zur Senioren-WM

Der Weltenbummler in Sachen Leichtathletik, Reiner Görtz, geht bei der WM in den Disziplinen Speerwerfen, Kugelstoßen, Diskuswerfen und Stabhochsprung an den Start. Bei den über 80-Jährigen reisen mehr als 400 Athleten in verschiedenen Disziplinen an, die teilweise aus Australien und Amerika kommen. Auch aus der Ukraine sind erfreulicherweise Athleten gemeldet.