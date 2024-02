17 Goldmedaillen für die Region Senioren überzeugen bei der Nordrheinmeisterschaft

Ebenfalls Gold gewann Wolfgang Beba über 800 Meter bei den über 65-Jährigen – dank einer starken Schlussrunde und einer Zeit von 2:50,40 Minuten. Tobias Montazeri-Schäfer von der LG Mönchengladbach erreichte mit einer Zeit von 7,98 den dritten Platz bei den über 35-Jährigen über 60 Meter. Im 200-Meter-Lauf holte er sich den Vizemeistertitel, obwohl er mit seiner Zeit von 25,17 Minuten nicht zufrieden war. Beide Zeiten berechtigen ihn für die Teilnahme bei der Senioren-DM in Dortmund. Der Titel über 800 Meter ging an in der Klasse M35 an Michael Claßen (LG Mönchengladbach) in 2:22,22 Minuten, weitere Goldmedaillen holten über diese Strecke Adam Pfaffrath (M70) in 3:09,79 Minuten und Ulrike Wefers-Fritz (W55) mit Saisonbestleistung von 2:41,91 Minuten.