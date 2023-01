Henry Krumm gewinnt den Waldlauf Mit Tempo über die Hinsbecker Höhen

Das Zehn-Kilometer-Rennen gewann der Viersener Darius Spychala von der LG Ultralauf in 36:43 Minuten vor Lucas Vehling (1. M35, Mönchengladbacher LG) in 36:48 Minuten auf Platz zwei und Thorsten Riepe (1. M40, OSC Waldniel) in 37:10 Minuten auf Platz drei.