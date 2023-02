Vierter in der Deutschen Bestenliste Frederik Ruppert läuft den Hardter Karnevalslauf in Rekordzeit

Seine Mannschaftskameraden Justin Schippers (40:04 Minuten) und M40-Senior Alexander Elsner (40:09 Minuten) führte er im Team schon sehr früh in der Saison an die Spitze der Deutschen Bestenliste (1:48:56 Stunde). Der letzte Sieger von Hardt vor drei Jahren, Robin Borghans (OSC Waldniel), belegte Platz sechs im Gesamtklassement mit 33:05 Minuten. Ein starkes Rennen lief auch Jonas Völler vom SC Myhl im Karnevalslauf über fünf Kilometer mit überlegenem Vorsprung in 14:47 Minuten. „Trotz starker Belastung durch Klausuren an der Uni in Aachen habe ich mit so einer Zeit nicht gerechnet“, sagt Völler.