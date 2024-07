Charlotte Lange unter Top Acht So schnitten die regionalen Sportler bei der Nachwuchs-DM in Mönchengladbach ab

Persönliche Rekorde und Saisonbestleistungen gab es in den drei Tagen der DM zuhauf. Letzteres schaffte die aus Brüggen-Bracht kommende Christina Lehnen (vorher LAZ Mönchengladbach, jetzt LG Brillux Münster): Sie lief über 3000 Meter Hindernis der U23 den siebten Platz in 10:49,13 Minuten heraus. Ihre Saison lief dieses Jahr insgesamt nicht ganz so wie erhofft und blieb unter ihren Bestzeiten vom letzten Jahr. „Ich hatte ein wenig mit Kraftlosigkeit im Training und Wettkampf zu tun und weiß leider nicht so ganz die Ursache. Jedoch hab’ ich mich sehr auf die DM in meinem alten Heimatstadion gefreut und hatte viel Spaß auf der Bahn“, sagte Christina Lehnen. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mit meinem Lauf zufrieden bin, aber ich hake die Saison für mich nun ab und freu mich auf die Vorbereitung fürs nächste Jahr“, fügte sie an.