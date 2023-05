Leichathletin vom OSC Waldniel Alexandra Schwartze gewinnt Deutsche Meisterschaft über 5000 Meter

Mit dem Erfolg im Rücken geht Alexandra Schwartze hoffnungsvoll in die weitere Wettkampfsaison in diesem Jahr. Nach den kürzlich gelaufenen 41:46 Minuten in Duisburg über 10.000 Meter auf der Bahn findet sie: „Das war jetzt ein guter Schritt in die richtige Richtung. Auf alle Fälle war es für mich eine gute Standortbestimmung.“ Die 59-Jährige führt nun in ihrer Altersklasse W60 die Deutschen Bestenliste über die 5000- und 10.000-Meter Bahn souverän an sowie über zehn Kilometer Straße. Über die Halbmarathon-Distanz hat sie die Führung allerdings wieder abgeben müssen.