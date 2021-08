Giesenkirchen froh über Zuschauerrolle : Wieso der spielfreie Sonntag zur rechten Zeit kommt

Am Mittwoch im Kreispokal: Kevin Stiegen (r.) im Zweikampf mit Güdderaths Mike Schott. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Eine 1:2-Pleite am ersten Spieltag, nun eine Pause am zweiten Spieltag: Das würde wohl den wenigsten Teams gefallen – doch Landesligist DJK/VfL Giesenkirchen kommt das gerade gelegen.

Die Saison in der Fußball-Landesliga ist gerade einmal eine Woche alt und schon kann die Mannschaft des DJK/VfL Giesenkirchen nur zugucken an diesem Wochenende. Bei 15 Mannschaften in der Gruppe 1 hat nun mal jede Woche ein anderes Team „spielfrei“. Die Giesenkirchener sind davon bereits am zweiten Spieltag betroffen.

Doch die Pause kommt dem Team ganz gelegen. Das Trainerteam Volker Hansen und Erhan Kuralay muss aktuell verletzungsbedingt auf zahlreiche seiner Schützlinge verzichten. Im Kreispokalspiel am vergangenen Mittwoch beim FC Eintracht Güdderath standen gleich drei Spieler aus der Reservemannschaft im Kader. Zudem tauschte Stammkeeper Christoph Paffrath seine Torwartdress gegen ein Spielertrikot. Zu einem Einsatz auf dem Feld kam es für ihn allerdings nicht. Mit 4:0 besiegten die Giesenkirchener auf dem staubigen Aschenplatz in Odenkirchen-Süd den B-Ligisten am Ende deutlich.Trotz des klaren Sieges war Hansen mit der Leistung seines Teams nicht zufrieden. „Da hätte mehr kommen müssen von uns. Die Güdderather haben das gut gemacht. Trotzdem hätten wir zwei Tore mehr machen müssen. Wir müssen lernen mehr in der Defensive zu arbeiten, das haben wir heute nicht gemacht.“

Dabei war die Partie früh entschieden. Ein Doppelpack von Jerome Schumann (6., 7.) und ein Treffer von Orhan Yerli (9.) sorgten für eine sichere 3:0-Führung. Fawad Mirzada (30.) erhöhte vor der Pause dann auf 4:0. Anschließend verpuffte die Anfangsoffensive allerdings und auch die Güdderather kamen das eine oder andere Mal gefährlich vor das Gehäuse von Torwart Tim Bekkers.Um das spielfreie Wochenende zu überbrücken, war eigentlich am Freitagabend ein Testspiel gegen den Oberligisten TSV Meerbusch geplant. Doch daraus wurde nichts. Die Verantwortlichen sagten das Duell frühzeitig ab, was angesichts der aktuellen Verletztenliste auch mehr als verständlich ist. Stattdessen stand eine Trainingseinheit auf dem Programm. Immerhin besteht Hoffnung, dass einige Spiele kurzfristig wieder das Mannschaftstraining aufnehmen können und somit am dritten Spieltag gegen VfB Solingen wieder zurück in den Kader kehren. Für beide Mannschaften ist es das erste Aufeinandertreffen in der Landesliga, da beide Spiele in der Vorsaison der Annullierung zum Opfer fielen.