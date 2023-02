Gute Entwicklung beim Landesligisten Wie sich Amern zum Spitzenteam gesteigert hat

Die VSF Amern starteten mit einem 1:0-Last-Minute-Sieg im Derby beim 1. FC Viersen in die Saison. Anschließend folgten drei Spiele ohne Sieg – unter anderem unterlag Amern bei Spitzenreiter FC Büderich mit 1:3, ehe eine Woche später das Heimspiel gegen Aufsteiger Victoria Mennrath trotz einer 2:0-Führung noch mit 2:3 verloren ging. Beim VfB 03 Hilden II lief es dann genau andersherum: Nach 0:2-Rückstand holte die Mannschaft beim 2:2-Unentschieden noch einen Punkt. Im Anschluss setzte die VSF zum Erfolgslauf an: Mit sechs Siegen und zwei Unentschieden katapultierten sich die Amerner nach vorne in der Tabelle. Zum Jahresende gab es im Heimspiel gegen den 1. FC Viersen eine 0:3-Niederlage. Bei Tabellenführer Büderich holten die Amerner abermals einen 0:2-Rückstand auf und spielten 2:2.