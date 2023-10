Ein Stürmer, zwei Leidenschaften Wie Fatlum Ahmeti als Torjäger zwei Sportarten kombiniert

Deutlich mehr Tore erzielt Ahmeti allerdings für Furious Futsal in Mönchengladbach: In bislang 28 Partien auf dem Hallenboden kommt Ahmeti laut Fupa auf satte 119 Tore. Auf die Frage, ob es am Talent oder Training liegt, dass er so oft trifft, sagt er lapidar: „Darüber habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht. Ich weiß es nicht. Anscheinend ahne ich schon im Voraus, wo der Ball hinkommen könnte und kann mich frühzeitig von den Gegenspielern lösen.“ Das wiederum ist eine Eigenschaft, die man nicht trainieren kann. „Vielleicht liegt es auch am Futsal, denn da hast du so gut wie keine Zeit nachzudenken. Natürlich kommt es auch hier auf deine Mitspieler an, wie sie dich einsetzen“, sagt er weiter.