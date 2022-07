Saisonfazit 1. FC Viersen : Mit einem Rumpfkader in die Top drei

Fussball-Landesliga Häufig standen Trainer Kemal Kuc in dieser Landesliga-Saison nur 14 Spieler zur Verfügung. Auch das ist ein Grund, wieso dem 1. FC im Schlussspurt die Luft ausgegangen ist. Top-Torjäger Branimir Galic verlässt den Verein.

Der Start in die zweite Saisonhälfte war beim 1. FC Viersen alles andere als gut. Zunächst gab es eine 0:2-Niederlage im Derby beim ASV Süchteln. Dann folgte die bereits erwähnte 2:3-Niederlage gegen den SC Kapellen-Erft. Nach zunächst vier Siegen in Serie gegen SW Düsseldorf (2:0), SG Unterrath (2:0), SC Teutonia Kleinenbroich (3:1) und MSV Düsseldorf (3:2) gab es im nächsten Spiel eine 0:1-Niederlage beim SC Reusrath. Bitter aus Sicht der Viersener war anschließend die 1:2-Pokalniederlage im Spiel um Platz drei im Kreispokal gegen DJK/VfL Giesenkirchen. Dadurch verpasste die Mannschaft die Qualifikation für die erste Runde des Niederrheinpokals. Personell hatten die Viersener seit Anfang der Rückrunde mit Problemen zu kämpfen. Mit Dario Krezic, Tayfun Yilmaz, Blerim Rrustemi, Berat Arslan und Fran Lukic hatte der Verein zum Jahreswechsel fünf Abgänge zu beklagen. Winterzugang Niklas Thobrock fiel nach dem vierten Spiel bis zum Saisonende verletzt aus.

Das war nicht so gut in der Saison

Den Titel hätte beim 1. FC durchaus Branimir Galic verdient gehabt. Der Toptorjäger erzielte in 22 Spielen immerhin 19 Tore. Doch Viersen-Trainer Kemal Kuc möchte einen anderen Spieler seines Kaders in den Fokus stellen: Miguel Bügler (20). „Miguel hat die beste Entwicklung in dieser Saison genommen und einen Schritt nach vorne gemacht. Er hat immer 100 Prozent gegeben“, lobte Kuc seinen Schützling. Der Trainer gilt in der Region als Förderer junger Spieler, um sie zu gestandenen Landesligaspielern zu machen.