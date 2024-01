Trotz positiver Entwicklung Warum bei Dilkrath die Ergebnisse noch nicht stimmen

„Man hat gerade in den letzten Spielen gesehen, dass die Mannschaften einen Riesenentwicklungsschritt gemacht hat, gerade mit den vielen jungen Spielern. Wir sind in der Liga angekommen und haben ein Gerüst und Spielsystem gefunden“, sagt Trainer Fabian Wiegers und fügt an: „Wir haben uns auch nach den ganzen Rückschlägen nicht unterkriegen lassen.“ In der Tat meldete sich sein Team nach der langen Sieglosserie mit den drei Dreiern in Folge eindrucksvoll zurück – und hat so Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen hergestellt. „Das stimmt mich eigentlich positiv für die Spiele im neuen Jahr“, so Wiegers. Beachtlich: Viermal erzielte man in der Schlussminute noch den Treffer zum Punktgewinn und verhinderte damit eine drohende Niederlage. Mit 42 Gegentore steht Dilkrath zudem deutlich besser da als viele anderer Vereine in der unteren Tabellenhälfte.