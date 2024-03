VSF Amern Mit Rückenwind im Abstiegskampf

Die VSF Amern empfangen am Sonntag um 15:30 Uhr den FC Remscheid zum Heimspiel im Rösler-Stadion. Die Mannschaft von Willi Kehrberg kann mit Rückenwind in dieses Spiel gehen, den zuletzt feierte die Schwalmtaler gegen Mennrath (3:1) und mSV Düsseldorf (2:1) zwei Siege in Serie. Beide Spiele waren Duelle gegen direkte Konkurrenten. Diese Erfolge waren mit Blick auf die Tabelle aber auch dringend nötig, hatte Amern doch zuvor vier Spiele in Serie nicht gewonnen und war nahe an die Abstiegszone gerutscht. Auch der Jahresauftakt gegen Holzheim ging mit 0:2 verloren.