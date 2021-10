Unangenehmes Geläuf in der Landesliga : VSF Amern gewinnt auf der Scherpenberger Asche

Fußball-Landesliga Landesligist VSF Amern setzte sich auf schwerem Geläuf beim SV Scherpenberg am Samstag mit 2:0 durch und gewann damit das dritte Auswärtsspiel in Folge. Dabei stand Coach Kehrberg lediglich eine Rumpftruppe zur Verfügung.

Die Serie der VSF Amern hält auch beim SV Scherpenberg. Auf „Asche“ gewann die Elf von Trainer Willi Kehrberg trotz des ungewohnten und vor allem buckeligen Untergrund verdient mit 2:0. Der Coach der Amerner setzte dabei in der vergangenen Woche extra zwei Trainingseinheiten beim benachbarten Club Schwarz-Weiß Elmpt an, um optimal auf die rote Erde vorbereitet zu sein. Für die Nachbarschaftshilfe bedankten sich die Amerner Verantwortlichen im Nachgang recht herzlich.

„Wir haben viel investiert und waren immer da. Das war heute eine tadellose Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg“, freute sich VSF-Coach Willi Kehrberg über den dritten Auswärtssieg in Folge. Am nächsten Sonntag kommt es dann zum Landesliga-Spitzenspiel im heimischen Rösler-Stadion. Zu Gast ist der Tabellenführer SV Sonsbeck. Dabei gilt es vor allem Gegentore zu vermeiden. Bisher kassierten die Amerner nämlich in vier Heimspielen bereits zwölf Gegentore. Der Kader dürfte für das Spiel dann auch wieder etwas gefüllter sein. Drei Akteure steigen in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining ein und könnten eine Option sein.