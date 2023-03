Rote Karte nach Beleidigung VSF Amern gewinnen das Topspiel gegen zehn Hildener

Trotz Überzahl blieb den Armernern zunächst ein weiterer Treffer verwehrt. Erst in der Nachspielzeit machte Lamin Fuchs (90.+2) nach Vorarbeit durch Malte Knop alles klar und traf zum 2:0-Endstand. In der Tabelle bleibt die Elf von Trainer Willi Kehrberg damit weiterhin Tabellenvierter. Bei einem Spiel weniger auf dem Konto beträgt der Rückstand auf den Lokalrivalen und neuen Tabellenzweiten 1. FC Viersen vier Punkte. Am kommenden Sonntag steht das Auswärtsspiel beim SC Düsseldorf-West an. Anstoß an der Schormelerstraße ist um 15:30. Im Hinspiel behielten die Armerner mit 3:0 klar die Oberhand über die Landeshauptstädter.