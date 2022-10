Kann sich die VSF oben festsetzen? : Amern geht mit Rückenwind ins Duell mit dem Rather SV

Amern geht mit Rückenwind ins Duell mit dem Rather SV

Fussball-Landesliga Zuletzt gab es zwei Siege für die VSF Amern in der Landesliga. Dadurch hat sich das Team von Willi Kehrberg von unten abgesetzt. Setzt sich der gute Lauf gegen das Topteam Rather SV fort?

Nach mäßigem Saisonstart haben die VSF Amern inzwischen das Tor ins obere Tabellendrittel der Landesliga aufgestoßen. Nach drei sieglosen Spiel gewann die Elf von Trainer Willi Kehrberg zuletzt ihre Partien gegen SC Düsseldorf-West (3:0) und bei VfR Fischeln (4:1) – es waren zwei entscheidende Duelle dafür, wo sich die VSF nach Saisonstart tabellarisch einordnet. Derzeit ist Amern auf Platz sieben notiert – hat allerdings ein Spiel weniger als die Mannschaften weiter oben. Das Polster auf die Abstiegsränge hat sich auf sechs Punkte vergrößert – und selbst die Spitzenplätze liegen mit wenigen Zählern Rückstand in Sichtweite.

Im oberen Drittel liegt mit 16 Punkten aus sieben Spielen als Tabellenzweiter aktuell der Rather SV, der zuletzt in der Schlussphase ein 3:3-Unentschieden im Heimspiel gegen den 1. FC Viersen erreichte. „Rath ist eine Spitzenmannschaft. Die Chance auf einen Sieg liegt bei 50 Prozent. Trotzdem können wir befreit aufspielen. Wir müssen allerdings auch 90 Minuten ein gutes Spiel machen“, sagte VSF-Coach Willi Kehrberg, fügte allerdings auch an: „Wir müssen auch nicht tiefstapeln. Ich denke, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, wird es ein Spiel auf Augenhöhe werden.“