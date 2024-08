Derby zum Auftakt gegen Süchteln Warum die VSF Amern den Fehlstart fürchtet

Die Sommervorbereitung endet am Wochenende auch für die Landesligisten. Und die Spielplan-Planer haben am ersten Spieltag gleich ein Derby in den Terminplan gesetzt: Der ASV Süchteln trifft am Sonntag um 15 Uhr auf die VSF Amern. Beide Mannschaften zeigten sich zuletzt in guter Verfassung für den Ligastart. Die Süchtelner setzten sich beim Regionalliga-Absteiger FC Wegberg-Beeck mit 1:0 durch. Eine geglückte Generalprobe für die Mannschaft von Frank Mitschkowski – auch wenn einige Spieler noch fehlten. Amern unterlag zwar in der ersten Runde des Niederrheinpokals zu Hause gegen den SC St. Tönis mit 1:2, lieferten sich gegen den klassenhöheren Oberligisten ein Duell auf Augenhöhe.