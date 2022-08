1:0 zum Landesligaauftakt ist „besonders besonders“ : Amern feiert in Viersen mehr als nur einen Derbysieg

Vor 250 Zuschauern am Hohen Busch eröffnete der 1. FC Viersen gegen VSF Amern die neue Landesliga-Saison. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Fußball-Landesliga Zum Landesligaauftakt gewinnt die VSF Amern gegen den 1. FC Viersen am Freitagabend mit 1:0. Das entscheidende Tor fällt erst in der 90. Minute. Wieso es für die Elf von Coach Willi Kehrberg ein ganz besonderer Erfolg ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Die Saison mit einem Sieg einzuläuten, tut gut. Das Eröffnungsspiel unter Flutlicht zu bestreiten und in der 90. Minute im Derby den Siegtreffer zu erzielen, ist etwas Besonderes. Für die VSF Amern war der Freitagabend beim 1. FC Viersen „besonders besonders“, wie Co-Trainer Dennis Homann nach Spielende mitteilte. Mit einem Lastminute-Treffer machten die Amerner den 1:0-Auswärtserfolg beim Lokalrivalen perfekt.

Der Grund: Zwei Jahre mussten die Amerner in der ungeliebten Parallelgruppe der Landesliga an den Start gehen und damit weite Auswärtsfahrten in Kauf nehmen. Am Freitag durfte die Mannschaft dann endlich wieder ein echtes Derby spielen. Bei der Spielplanzusammenstellung meinte es der Staffelleiter besonders gut. Neben einigen VSF-Akteuren haben auch Trainer Willi Kehrberg und Co-Trainer Dennis Homann eine Vergangenheit am Hohen Busch. Kehrberg lief für die Viersener einst in der Oberliga als Spieler auf, ehe er später die Mannschaft in der Landes- und Niederrheinliga trainierte. Homann trug bis zum Ende der Saison 2017/18 insgesamt vier Jahre das Trikot der Viersener. „Es war kein normales Spiel. Uns war es aber ganz wichtig, dass wir uns an den Matchplan halten und das Spiel nicht zu sehr von Emotionen gelenkt wird“, erklärte Homann.

Info 250 Zuschauer sehen Amerns Derbysieg 1. FC Viersen: Kaltak – Bügler, Kiebel, Pohlig, Zeriner (43. Jamaishvilli) – Caraj, Enes – Mangano, Popovic, Türkay (84. Horvat) – Klicic (84. Thobrock) VSF Amern: Krahnen – Kleine, Verlinden, Esser, Hamacher – Sharaf (71. Wehner), Gotzen (81. Hong), Sevinc, Fuchs – Takebata (90.+4 Mizuno), Dorsch Tore: 0:1 Dorsch (90.) Zuschauer: 250

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte Amerns Selmann Sevinc (22.) eine gute Möglichkeit, den Führungstreffer zu erzielen. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld durch Maximilian Gotzen lief Sevinc zwar richtig in die Gefahrenzone, traf den Ball anschließend aber nicht richtig. Nach einem torlosen ersten Durchgang war nach dem Seitenwechsel das Team von Trainer Kemal Kuc am Drücker und sorgte durch Standardsituationen immer wieder für Gefahr. Nach einer Ecke soll der Ball aus Sicht der Viersener hinter der Linie gewesen sein. Doch Schiedsrichter Steffen Schmitz aus Schwafheim gab den Treffer nicht und entschied auf kein Tor. In der Folge hatte Petar Popovic durch einen Distanzschuss die gefährlichste Chance der Viersener. In der Schlussviertelstunde waren es dann die Gäste aus Amern, die in Führung hätten gehen können. Nachdem sich Lamin Fuchs auf der rechten Seite gleich gegen zwei Gegenspieler durchgesetzt hatte und den Ball von der Grundlinie aus quer durch den Strafraum spielte, fand der Ball mit Karim Sharaf (74.) einen Abnehmer. Doch Torwart Elvedin Kaltak und FC-Abwehrspieler konnten beide Schussversuche von Sharaf blocken.

Als sich dann in der Schlussminute schon alle auf ein Unentschieden eingestellt hatten, klingelte es doch noch. Die Einwechslung von Yeontaek Hong erwies sich als Glücksgriff: Der 19-Jährige zog das Tempo an und spielte den Ball in den Strafraum zu Johannes Hamacher. Hamacher konnte anschließend nur mit einem Foulspiel gestoppt werden. Beim fälligen Strafstoß erwies sich Luca Dorsch (90.) als sicherer Schütze. Zwar ahnte Viersens Kaltak die richtige Ecke, doch der platzierte Ball von Dorsch ließ dem Schlussmann des 1. FC keine Chance. Als Amern in der Nachspielzeit bei einer kurzausgeführten Ecke etwas Zeit von der Uhr nehmen wollte, sah Viersens Timur Enes (90.+2) bei einem anschließenden Einwurf nach einer Diskussion mit dem Schiedsrichter noch die Gelb-Rote Karte. Wenige Augenblicke später war dann auch Schluss im Derby.