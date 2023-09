Gegner steckt in der Krise Viersen will gegen TuRu Düsseldorf zurück in die Erfolgsspur

Für Stürmer Niclas Hoppe ist es am Sonntag die Rückkehr an aller Wirkungsstätte, der in der Saison 2011/12 für sechs Monate am Hohen Busch spielte – vorrangig allerdings in der zweiten Mannschaft. Weitere Stationen in der Region waren SC Viktoria Rheydt, DJK Fortuna Dilkrath, DJK/VfL Giesenkirchen und 1. FC Mönchengladbach. Im bisherigen Saisonverlauf kam Hoppe in allen sieben Spielen zum Einsatz, erzielte dabei zwei Tore.