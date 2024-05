Viersen gegen Amern Ereignisreiches Derby mit zwei unterschiedlichen Hälften

In der zweiten Halbzeit ergaben sich dann für Amern eine ganze Reihe an guten Torchancen. Doch die Mannschaft von Willi Kehrberg musste sich zunächst geduldig zeigen. Doch im Schlussdrittel platzte dann der Knoten: Nach einer Ecke durch Nico Wehner traf Lamin Fuchs in der 69. Minute per Kopfballtreffer zum 1:2-Anschluss. Nur zwei Minuten später war es erneut der flinke Offensivspieler, der den Ball im Tor unterbrachte: Mit links in die kurze Ecke markierte Fuchs in der 71. Minute den Ausgleichstreffer zum 2:2.