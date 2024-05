Landesliga am Wochenende Viersen stoppt Negativtrend, Mennrath muss weiter zittern

In der kommenden Woche gastieren die Mennrather bei TURU Düsseldorf in der Landeshauptstadt. Die Viersener hingegen sind in der nächsten Woche gleich zwei Mal gefordert: Am Mittwoch empfangen sie die VSF Amern zum Heimspiel, bevor sie am Sonntag an gleicher Stelle ein Spiel gegen den 1. FC Remscheid bestreiten.