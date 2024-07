Deutlicher Erfolg Viersen beendet gegen Ay-Yildizspor seine maue Testspielserie

Mit einem deutlichen 6:0 hat der 1. FC Viersen am Sonntag gegen Ay-Yilidzspor Hückelhoven gewonnen. Für die Mannschaft von Neu-Trainer Simon Sommer war es nach vier Testspielniederlagen der erste Sieg in der laufenden Vorbereitung. Einen Tag zuvor verlor man bei TuRa Brüggen mit 1:2: Nachdem Max Haese Brüggen bereits früh in der 5. Minute in Führung gebracht hatte, traf Justin Butterweck (10.) wenig später zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Den Siegtreffer für Brüggen erzielte Luca Driessen dann jedoch noch in der ersten Halbzeit (39.).