Bei sintflutartigen Regenfällen Victoria Mennrath schlägt ersatzgeschwächtes Viersen

Zum Spiel: Beide Mannschaften waren im ersten Durchgang in der Offensive durchaus bemüht, wobei die Hausherren doch etwas mehr Zug zum Tor hatten. Gefährlich waren hier zunächst aber lediglich die Schüsse aus der Distanz, die Christoph Sikowski im Tor der Viersener allerdings allesamt abwehren konnte. In der 13. Minute musste er sich dann ganz lang machen, als Paul Szymanski den Ball in die untere rechte Ecke setzen wollte. In der 31. Minute lenkte er dann einen Schuss von Philipp Preckel über die Latte. Auch Noah Kubawitz konnte den Torwart der Gäste in der Schlussminute in der ersten Halbzeit nicht überwinden. Auf der anderen Seite blieb Mennraths David Platen fast beschäftigungslos.