Verdiente Pleite gegen den Spitzenreiter Victoria Mennrath kann sich für guten Kampf nicht belohnen

Von Beginn machten die Gäste aus dem benachbarten Rhein-Kreis klar, warum sie auf dem Platz an der Sonne in der Landesliga stehen. Sie kombinierten klug, verteidigten früh und aggressiv, machten aber in der Anfangsphase zu wenig aus ihren Chancen. Das Team von Victoria-Trainer Simon Netten hingegen spielte munter auf, doch die Angriffe blieben oft zu unausgegoren und versandeten in der Kappellener Abwehrreihe.