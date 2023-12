Landsliga-Torwart spielt bei Feuerwehr-Nationalmannschaft Unter den Augen von Torwart-Legende Fabien Barthez

Am Tag vor dem Spiel Anfang Oktober ging es dann um 6 Uhr morgens in Richtung Frankfurt. Dort stand zuerst bei er Feuerwehr Frankfurt am Main ein gemeinsames Treffen an, bei dem alle Spieler ausgestattet wurden. Gebündelt mit dem gesamten Team (17 Spieler und fünf Trainer) ging es dann in einem Reisebus zum Flughafen und zum Flieger Richtung Frankreicg. In Toulouse angekommen folgte der Empfang der Franzosen. Nach einem gemeinsamen Abendessen stand am darauffolgenden Tag dann das Länderspiel beider Nationen an. Zuerst wurde am Morgen ab 9 Uhr aber noch einmal gemeinsam trainiert, ehe der Vergleich abends um 19 Uhr im Stadion des Drittligisten US Colomiers anstand.