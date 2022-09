Zwei Umschaltmomente, ein Eigentor – Mennrath schlägt Krefeld-Fischeln : Tore zu den richtigen Zeitpunkten ebnen Victoria den Sieg

Victoria-Coach Simon Netten war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Zwei schnelle Umschaltmomente nach Ballgewinn und ein Eigentor reichen dem SC Victoria Mennrah im umkämpften Heimspiel gegen den VfR Krefeld-Fischeln. Am Ende feiert die Elf von Simon Netten beim 3:1 seinen zweiten Saisonsieg im dritten Landesligaspiel der Vereinsgeschichte.

Im dritten Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte hat Aufsteiger Victoria Mennrath seinen zweiten Sieg feiern können. Gegen den VfR Krefeld-Fischeln setzte sich das Team von Coach Simon Netten in der heimischen Kull verdient mit 3:1 (1:1) durch. „Aus meiner Sicht war es ein sehr zweikampfbetontes Spiel, in dem wir zu den richtigen Zeitpunkten unsere Tore erzielt haben“, so der Mennrather Trainer.

Dabei gingen die Gäste aus Krefeld in der siebten Spielminute erst einmal früh in Führung. Nach einem langen Einwurf von der rechten Seite – ausgeführt von Kapitän Lars Marcel Werth-Jelitto – war es der Krefelder Aliu Sumaila, der im Mennrather Strafraum am höchsten sprang und den Ball mit dem Hinterkopf so gefährlich verlängerte, dass er in der langen Ecke einschlug – Victoria-Keeper Andre Dietze konnte dem Leder nur noch überrascht hinterherschauen (7). „Da haben wir gepennt“, merkte Simon Netten an.

Wie schnell sein Team nach eigenem Ballgewinn umschalten kann, das zeigte sich eindrucksvoll in der 31. Spielminute. Noah Kubawitz eroberte das Leder nach einem schwachen Pass der VfR-Abwehr im Mittelkreis und leitete umgehend den Gegenangriff ein. Paul Szymanski war es dann, der von der linken Seite in die Mitte zog und den mitgelaufenen Miguel Werner mit einem Steckpass durch die Abwehrkette bediente. Alleine vor dem Krefelder Kasten glich der 25-Jährige verdient zum 1:1 aus.

Direkt nach Beginn der zweiten Halbzeit schlugen die Mennrather ein zweites Mal zu. Erneut ging der Treffer von Spielmacher Noah Kubawitz aus, der einen Eckball gefährlich an den Fünf-Meter-Raum der Krefelder brachte. Dort erwischte Gäste-Torschütze Ali Sumaila die Kugel so unglücklich, dass sie zum 2:1 der Mennrather im eigenen Tor einschlug (46.).

In der Folge blieb die Partie in der Mennrather Kull umkämpft, wobei beide Abwehrreihen wenig zwingende Torchancen zuließen. „Ich finde, wir haben nach der Führung mutig verteidigt und keine großen Möglichkeiten mehr zugelassen“, so Netten.