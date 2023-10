Deutlicher Heimerfolg Süchtelns junge Wilden mit Sturmlauf gegen Velbert

In der Tabelle hat der ASV Süchteln seinen Mittelfeldplatz weiter gefestigt und bleibt damit der Schreck der Top-Teams. Zuvor punktete man bereits gegen Spitzenreiter SC Kapellen-Erft (1:1) und Verfolger Monheim (1:1). „Wir sehen im Moment eine tolle Entwicklung einer jungen Mannschaft, die jetzt auch das Selbstbewusstsein hat. Wenn wir alles abrufen, können wir mit den Top-Mannschaften mithalten. Wir sind aber nicht in der Position, dass wir nur mit 90 Prozent in so ein Spiel gehen können“, so Mitschkowski.