Sieg gegen den 1. FC Mönchengladbach Süchteln feiert seinen „schönen Abschluss“

Als Schiedsrichter Maximilian Ceiler nach Foulspiel an Paul Fröhling in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf den Elfmeterpunkt zeigte, verwandelte Maurice Bock den fälligen Strafstoß zum 1:0 (45.+1) oben links in den Winkel. Torwart Niels Fleuth war dabei chancenlos. Fortan mussten die Westender zudem in Unterzahl spielen, denn für das Foulspiel an Bock gab es obendrein die Gelb-Rote Karte.