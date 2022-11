Stürmer trifft nach Verletzung doppelt Startelf-Rückkehrer Szymanski leitet Mennraths Heimsieg ein

Der SC Victoria Mennrath zeigte sich nach der zweiwöchigen Spielpause in der Landesliga gut erholt und gewann sein Heimspiel am Freitagabend gegen den Rather SV in der Mennrather „Kull“ mit 3:1 (1:0). Personell schien die Pause dem Team von Trainer Simon Netten gutgetan zu haben. Top-Torschütze Paul Szymanski rückte – nachdem er beim 2:1-Erfolg gegen Spitzenreiter FC Büderich bereits eingewechselt wurde – nach seiner Verletzung wieder in die Startformation und krönte seinen Einsatz mit einem Doppelpack.