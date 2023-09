4:5-Pleite gegen SV Wermelskirchen Spektakelspiel bei den VSF Amern verschärft die Krise

Nachdem Wermelskirchens bester Torschütze Umut Demir (87.) sich den Ball zurechtgelegt hatte, traf er anschließend zwar nur den linken Innenpfosten. Von dort sprang der Ball aber nach rechts an den Rücken von Torwart Olcay Türkoglu und kullerte dann über die Linie ins Tor. In der Schlussminute zog Luca Dorsch aus halblinker Position ab, scheiterte allerdings an Torwart Kilter. In der Nachspielzeit köpfte Wermelskirchens Asaad Wahed Omar (90.+1) zum 5:4 in den Winkel ein.