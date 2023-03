Ex-Viersener Maurice Heylen „Kemal Kuc ist einer der besten Trainer, den ich je hatte“

Für Gästespieler Maurice Heylen (33) ist die Rückkehr an den Hohen Busch etwas Besonderes. Bis zum Sommer gehörte der Mittelfeldspieler nämlich selber zum Stammpersonal unter Trainer Kemal Kuc. In der Saison 2019/20 gelang ihm mit den Viersenern der Aufstieg in die Landesliga. Insgesamt spielte Heylen drei Jahre in Viersen, absolvierte in dieser Zeit 29 Spiele in der Landesliga (ein Tor) und 19 Spiele in der Bezirksliga (sieben Tore).