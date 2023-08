Holpriger Start in Landesliga Wie der ASV Süchten mehr Konstanz erreichen möchte

Gästetrainer der SG Unterrath ist übrigens Yannick Meurer. Der 36-Jährige coachte und spielte einst selbst für den ASV Süchteln in der Landesliga, ehe er als Spieler zum 1. FC Viersen wechselte. Zuletzt stand Meurer in der Saison 2021/22 mit SC Schwarz-Weiß Düsseldorf als Coach an der Seitenlinie, verlor bei seiner Rückkehr nach Süchteln allerdings prompt mit 0:4. Die Vorzeichen auf einen Sieg stehen für den ASV Süchteln also nicht schlecht.