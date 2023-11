Durststrecke beendet Ein Sieg als Schubgeber für Dilkrath?

Dilkrath kam auf dem „Mini-Kunstrasen“ unter Flutlicht gut in die Partie. In der 17. Minute traf Philipp Wiegers nach einer Ecke von Marvin Holthausen per Kopf bereits zur 1:0-Führung. Und Dilkrath drückte weiter. Nach einer schnell ausgeführten Ecke von Mats Zechlin auf den kurzen Pfosten legte Kapitän Holthausen den Ball zurück auf Zechlin, der im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Moritz Münten in der 36. Minute sicher zur 2:0-Pausenführung für die Fortuna.