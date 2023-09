Drei Pleiten in Serie Schwacher Saisonstart sorgt in Mennrath nicht für Panik

Mit dem MSV Düsseldorf treffen die Mennrather nach dem Abstieg der Landeshauptstädter auf eine Mannschaft, die im Sommer einen großen Umbruch vollzogen hat. Anfang der Woche trat dort Trainer Botan Melik von seinem Traineramt zurück. Mit Hiroki Mizuno und Yeontaek Hong stehen dort zwei Spieler im Kader, die in der zurückliegenden Spielzeit für die VSF Amern aufliefen. Auch Harun Ünlü dürfte man von seiner Zeit vom 1. FC Viersen kennen. Star des Teams ist Gökan Lekesiz, der für den MSV Duisburg einst in der Dritten Liga spielte und für den FC Wegberg-Beeck in der Saison 2020/21 in der Regionalliga West am Ball war. „MSV wird nach dem Trainerwechsel sicherlich motiviert sein. Es wird ein offenes Spiel werden. Wir sehen, dass wir mit der Mannschaft allerdings jeden schlagen können“, sagt Victoria-Coach Simon Netten. Für ihn gab es noch keinen Gegner, der deutlich besser als sein Team war. „Das macht Mut“, so Netten mit Blick auf die weiteren Saisonspiele.