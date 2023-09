Ergebnis „schwer zu verdauen“ Rasselbande des ASV Süchteln schluckt in Düsseldorf bittere Pille

„Das Ergebnis ist wirklich schwer zu verdauen“, sagte Mitschkowski nach dem Schlusspfiff der Partie in Düsseldorf-Oberkassel. Nicht nur der Gäste-Coach hatte sich auf dem Kunstrasenplatz an der Schorlemerstraße gedanklich schon mit einem torlosen Unentschieden abgefunden, mit dem Süchteln den Gegner tabellarisch auf Distanz gehalten hätte. In der Nachspielzeit schlug der Ball dann aber doch noch im von Vinchentso Angelov gehüteten Gehäuse ein. Nach einer von Ex-Profi Maciej Zieba getretenen Ecke war Kenneth Eligon für den SC West mit dem Kopf zur Stelle. Der Abwehrspieler, in der vorletzten Saison noch für den 1. FC Mönchengladbach aktiv, kehrte erst vor wenigen Wochen in den Kader der Düsseldorfer zurück, von dem er sich nach Ablauf der vergangenen Spielzeit eigentlich schon verabschiedet hatte.