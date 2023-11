Personalwechsel in die Landesliga Odenkirchen-Trainergespann wechselt nach Viersen

Unterstützt wird Sommer bei seiner Arbeit von Gianluca Nurra (25), der aktuell unter Sommer Co-Trainer der U19 in Odenkirchen ist und parallel auch noch Teil des Trainerteams beim Bezirksligisten TuS Wickrath. In Zukunft wird sich Nura und auch Sommer auf einen Verein konzentrieren. Mit Wolfgang Brück (56) ist dabei ein bekanntes Gesicht in der kommenden Saison wieder Teil des Trainerteams der Viersener, der aktuell noch Co-Trainer unter Sommer in Odenkirchen ist. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen dreien“, fügt Moreira an, der zu Brück auch eine lange Freundschaft pflegt seit über 30 Jahren.