Fußball : Jüchen setzt auf Krahwinkel statt auf Fasanelli als Trainer

Zurück als Trainer in Jüchen: Georg Krahwinkel. Foto: Wiechmann, Dieter (dwi)

Mönchengladbach Aufgrund der akuten Abstiegssorgen hat sich der Landesligist von Michele Fasanelli getrennt, was ihm sehr schwer gefallen ist. Als Nachfolger wird bis zum Saisonende der ehemalige Trainer Georg „Jolo“ Krahwinkel übernehmen, der den Klub in der Saison 2016/17 bereits vor dem Abstieg rettete.

Wenn eine Mannschaft die gesetzten Ziele nicht erreicht, erfolgt in den allermeisten Fällen immer die gleiche Reaktion: Mit einem Trainerwechsel soll gerettet werden, was noch zu retten ist. Der VfL Jüchen sah sich nun gezwungen, genauso zu handeln, auch wenn es ihm sehr schwer fiel. Michele Fasanelli wurde von seinen Aufgaben als Trainer der Landesliga-Mannschaft entbunden, für ihn übernimmt bis zum Saisonende Ex-Coach Georg „Jolo“ Krahwinkel (68).

„Leider haben wir in den letzten Wochen teils unglücklich, teils selbstverschuldet unnötige Punkte liegengelassen und finden uns nun neun Spieltage vor Schluss auf dem 18. Tabellenplatz wieder“, sagte Vorsitzender Christoph Sommer. „Wir bedanken uns in aller Form bei Michele Fasanelli und hoffen nun, dass der neue Trainer Jolo Krahwinkel die nötigen Punkte, um die Klasse zu erhalten, holen wird.“

Georg Krahwinkel springt in Jüchen ein

Fußball : Georg Krahwinkel springt in Jüchen ein

Verein und Fasanelli haben sich nach dem enttäuschenden 0:0 zu Hause gegen den FC Remscheid und den nicht zufriedenstellenden Ergebnissen der vergangenen Wochen gemeinschaftlich entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Fasanelli war in der Saison 2016/2017 Co-Trainer von Krahwinkel und wurde anschließend auf die Position des Cheftrainers befördert. „Ich hatte über zwei Jahre eine tolle Zeit als Trainer in Jüchen“, sagte Fasanelli. „Nach den letzten Spielen hatten sowohl der Vorstand als auch ich den Eindruck, dass es jetzt in der Schlussphase der Saison für den Verein besser ist, wenn ein neuer Mann meine Rolle übernimmt.“