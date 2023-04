ASV Süchteln im Abstiegskampf Mit Jungspunden und Häuptlingen zum Klassenerhalt

Der ASV Süchteln hat am vergangenen Wochenende den Auswärtsfluch besiegt und beim Rather SV mit 4:1 den ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert. Damit ist die Elf von Trainer Frank Mitschkowski schon seit sechs Spielen ungeschlagen und hat in diesem Zeitraum genauso viele Punkte – 14 an der Zahl – geholt, wie in den 15 Saisonspielen zuvor. Der Klassenerhalt liegt damit nicht erst seit letzter Woche in den eigenen Händen.