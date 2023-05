Saisonabschluss in der Landesliga Mennrath-Trainer Simon Netten ruft ein besonderes Ziel aus

„Wir wollen natürlich unser letztes Spiel unbedingt gewinnen, um mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen. Für den Rather SV wird es natürlich ums Überleben gehen, aber wir gehen das Spiel ganz normal an. Ein großer Anreiz ist es für uns vielleicht den 1. FC Viersen in der Tabelle zu überholen und vielleicht auch noch die interne Kreismeisterschaft in Mönchengladbach und Viersen zu gewinnen“, sagt Trainer Simon Netten.