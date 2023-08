Beim Debüt von Maurice Passage Mennrath verliert trotz guter Chancen mit 0:3 gegen Holzheim

Nachdem Fabian Scheffler einen Schuss aus 16 Metern von Ryoto Inokawa (62.) noch stark hielt, war Mennraths Torhüter wenig später machtlos als Inokawa (64.) von der rechten Seite zum 1:0 der Gäste traf. Mennrath war wenige Augenblicke später dem Ausgleichstreffer nahe, als Passage einen langen Ball aus dem eigenen Strafraum nach vorne spielte. Hozheims Tom Nilgen verlängerte den Ball unfreiwillig in die Füße von Szymanski, der erneut in Müller seinen Meister fand. In der Schlussphase erhöhte dann Hiromasa Kawamura (87.) auf 2:0 für seine Mannschaft. Nachdem Inokawa den Ball von der linken Seite in den Strafraum gespielt hatte, ließ Kawamura zwei seiner Gegenspieler aussteigen und traf anschließend rechts ins Tor. In der Nachspielzeit markierte dann Baran Bal (90.+4) den 3:0-Endstand für die Holzheimer SG.