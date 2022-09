Dritter Erfolg in Serie für Aufsteiger : Mennrath dreht 0:2-Rückstand gegen Amern zum Sieg

Victoria Mennrath feiert den Sieg gegen Amern. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Victoria Mennrath lässt sich auch von einem Rückstand nicht beirren und feiert gegen Amern den dritten Sieg in Serie. Zwei Elfmeter bringen den Aufsteiger auf die Siegerstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Die Erfolgsserie des Aufsteigers SC Victoria Mennrath hält weiter an: Mit 3:2 (2:2) setze sich die Elf von Trainer Simon Netten bei VSF Amern durch und gewann damit nach der Auftaktniederlage gegen VfB 03 Hilden II ihre vergangenen drei Meisterschaftsspiele allesamt.

Der Start in die Partie war dagegen alles andere als gut für den Aufsteiger: Bereits früh ging Amern durch Luca Dorsch in der 11. Minute mit 1:0 in Führung – ein Ball von außen köpfte Johannes Hamacher aus dem Zentrum auf die rechte Seite, wo Haruk Ishitsuka bis zur Grundlinie ging und den Ball anschließend flach vor das Tor und somit in den Lauf von Dorsch spielte, der einschob.

Nur wenig später kam es nach einem Freistoß durch Maximilian Gotzen noch besser für die Hausherren: In der Mitte stieg Amerns Kapitän Dominik Kleinen am höchsten und traf per Kopf zum 2:0. Ein Konter sorgte für den Anschlusstreffer der Mennrather, als Paul Szymanski seinen Mitspieler Noah Kubawitz in Szene setzte, der in der 27. Minute zum 1:2 traf. Ein verwandelter Handelfmeter ließ Mennrath durch Goalgetter Szymanski (40.) noch vor der Halbzeit über den 2:2-Ausgleich jubeln.

Ein Elfmeter bescherte Mennrath schließlich auch den Sieg: Ein verwandelter Foulelfmeter durch Szymanski (73.) sorgte für den 3:2-Endstand der Mennrather. Allerdings traf Amern auch noch zweimal die Latte.

„So, wie wir in der ersten Halbzeit spielen, kann man in der Landesliga nicht spielen. Das hatte mit Fußball nichts zu tun. Das war von beide Mannschaften kein Landesligaspiel in der ersten Halbzeit“, sagte Amerns Trainer Willi Kehrberg. Für ihn wurden von beiden Mannschaften zu viele lange Bälle gespielt, anstatt spielerische Möglichkeiten zu suchen. Ihm ärgerte vor allem der Auftritt seiner Mannschaft. „Das werden wir ändern“, kündigte er direkt nach Spielende an.

Deutlich zufriedener zeigte sich Mennraths Chefcoach. „Wir liegen 0:2 hinten und bestrafen uns so für unsere Fehler. Wir sind dann noch einmal zurückgekommen und hatten nachher ein wenig das Spielglück. Insgesamt haben wir aber ein gutes Spiel abgeliefert“, sagte Netten.