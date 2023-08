Trotz Niederlage gegen Aufsteiger Kemal Kuc sieht den 1. FC Viersen auf dem richtigen Weg

Die Gäste waren dabei in der Anfangsphase des Spiels vor allem über ihre schnellen Außenbahnspieler gefährlich. Der Führungstreffer zum 1:0 durch Fatlum Ahmeti, der ebenfalls für Furious Futsal in Mönchengladbach aufläuft, fiel somit auch nicht verwunderlich in dieser Phase (16.). „Danach haben wir uns gefunden und sind auch zum Abschluss gekommen“, so Kuc. Justin Butterweck und Samy Forestal hatten in der Folge die besten Möglichkeiten für die Hausherren. Für Forestal war es übrigens sein erster Meisterschaftseinsatz für Viersen. In den ersten vier Ligaspielen fehlte der groß gewachsene Offensivspieler nämlich aufgrund einer nachträglichen Sperre. Bei seinem alten Verein VfL Alfter kam er trotz einer fünften Gelben Karte im darauffolgenden Spiel zum Einsatz. Der Verband sperrte Forestal daraufhin für vier Spiele.