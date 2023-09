Neuer Co-Trainer beim Landesligisten Die Kaldenkirchen-Connection bei Fortuna Dilkrath

„Wir sind von Florian fachlich und auch menschlich total überzeugt, weil wir ihn schon lange kennen“, erklärt Dilkrath-Trainer Fabian Wiegers. „Ich habe mit ihm selber in Kaldenkirchen in der Jugend gespielt und später zusammen mit Sören auch in der ersten Mannschaft. Mit ihm haben wir einen richtig guten Fang gemacht“, so der Coach. Sowohl Wiegers als auch Co-Trainer Sören Goltz und Florian Verhaag kommen gebürtig aus Kaldenkirchen und wohnen auch noch dort. Verhaag ist Inhaber der B-Lizenz und aktuell auch als Nachwuchstrainer der U15 am DFB-Stützpunkt tätig. Drei Jahre trainierte er die A-Junioren des SC Union Nettetal, davor war er zwei Jahre als Trainer der A-Junioren des TSV Kaldenkirchen tätig.